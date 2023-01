Zpěvačka Lenka Nová o albu Vila Live: Mé písně a vily spojují příběhy

Co vás přimělo odehrát koncert v pražské Werichově vile?

Již několik let jsem chtěla nahrát živou desku. Koncerty jsou totiž mou doménou, je to základ mého působení na scéně. V roce 2016 vyšlo mé koncepční studiové album Dopisy. V následujících letech jsem ale neplánovala vydat další, a tak jsem si řekla, že je vhodná doba pro živou desku. Natáčela jsem tedy všechny koncerty, které jsme loni odehráli.

Čtyři proběhly v rámci mé Vila Tour. Je to projekt, který jsem si vymyslela v době pandemie. Chtěla jsem v něm spojit architekturu s hudbou, tedy věci, které mám moc ráda. V loňském roce se mi povedlo uspořádat čtyři koncerty na architektonicky zajímavých místech. Jedním z nich byl ten ve Werichově vile v Praze. Hráli jsme však i ve Vile Stiassni v Brně, rodném domě Ferdinanda Porscheho v Liberci a Winternitzově vile v Praze.

Souzní vaše hudba s prostředím pozoruhodných staveb?

Myslím si, že do nich perfektně sedí. Propojení vidím v příbězích. V mých písních jsou emoce, většina je o životních cestách, o tom, co člověk nachází, ztrácí, co prožívá, co cítí. Vily, ve kterých jsme hráli, za sebou zase mají silnou historii, výrazné příběhy. Figurují v nich nacisté, komunisté, zabavení majetku, emigrace, vrácení původním majitelům, renovace, zkrátka často opravdu dramatické věci.

Jaký dojem si mají diváci Vila Tour z koncertů odnést?

Byla bych moc ráda, kdyby bylo vše vyrovnané. Jde mi o to, aby koncerty měly špičkovou instrumentální kvalitu, aby lidé byli spokojeni s texty mých písní, s písněmi jako takovými a samozřejmě i s mou interpretací. Chci, aby to byl kvalitní hudební zážitek, který se jich dotkne, protože bude uvěřitelný.

S Petrem Maláskem a Josefem Štěpánkem jsme písničky do programu vybírali podle zkušeností, které máme z mnoha let společného hraní. Zohledňovali jsme, jak jsou oblíbené u diváků i u nás, a aby byly přesvědčivé ve verzích s komorní sestavou. Jsem totiž přesvědčena, že dobrá písnička by měla fungovat pouze za doprovodu kytary.

Budete letos ve Vila Tour pokračovat?

Ano, chtěla bych ho zachovat, a to i do budoucna. Ráda bych ho prezentovala jako specialitku a odehrála třeba jen pět šest koncertů ročně. Chtěla bych také, aby tyto koncerty měli lidé spojené i se zážitky, které jim program nabízí. Mají možnost si budovy prohlédnout, dát si welcome drink, nasát atmosféru a neodcházet hned po poslední písni, ale ještě nějaký čas pobýt.

Zatím jsem vystupovala na místech spíše známých. Chtěla bych ale představovat i místa neznámá a mít možnost spolu s diváky objevovat nové architektonické klenoty. Zrovna nedávno mi kamarád poslal tip na chatu od architekta Jurkoviče, která je v Beskydech a do mého konceptu zapadá.

Foto: archiv zpěvačky Lenka Nová

Hovořila jste o svém albu Dopisy, jehož konceptem bylo zhudebnění osobních dopisů, které vám lidé poskytli. Nabízí se nahrát jeho pokračování, protože vám jistě prošlo rukama mnoho dopisů. Pomýšlíte na ně?

Máte pravdu, potenciál tohoto tématu je velký a já vůbec nevylučuji, že bych se k němu někdy vrátila. Některé krásné dopisy, které na desku nebyly využité, mám pořád schované. Teď jsem se ale spojila s producentem a hudebníkem Petrem Ostrouchovem a začínáme natáčet album, které bychom chtěli dokončit v letošním roce. Žádný koncept nemá, bude prostě písničkové.

Petr Ostrouchov mívá na výsledné podoby desek, na nichž spolupracuje, výrazný vliv. Bude to tak i ve vašem případě?

Potkali jsme se ve fázi, kdy se ve mně probudily mé původní bigbítové kořeny. Neříkám, že se k nim vracím, ale mám chuť nahrát energickou písničkovou desku. V tom jsme zajedno. Myslím si, že album bude více písničkové než šansonové. Představu máme, ale uvidíme, kam nás společná tvorba dovede.

Vy ale nejste představitelka čistého šansonu…