Zlatého lva z festivalu v Benátkách odváží americký dokument o opioidové aféře

Hlavní cenu Zlatého lva si z letošního festivalu v Benátkách odváží dokumentární film americké režisérky Laury Poitrasové All the Beauty and the Bloodshed (Všechna ta krása a zabíjení), který pojednává o opioidové aféře v USA. Oznámila to porota, která vybírala z 23 filmů v hlavní soutěži. V celé 79 let dlouhé historii festivalu je to teprve podruhé, co hlavní cenu získal dokument.

Foto: Reuters Laura Poitrasová