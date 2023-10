Zima, horký čaj a omluvenky do školy. I takové bylo čekání na Louise Tomlinsona

Ve čtvrtek večer v Praze zavládne euforie a vzrušení! O2 aréna se totiž stane svědkem jedinečného hudebního zážitku. Louis Tomlinson, bývalý člen světoznámé skupiny One Direction, vystoupí v rámci svého turné Faith in the Future.

Foto: Novinky Čekání na idol