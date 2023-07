Zemřela Sinéad O'Connor

Ve svém posledním příspěvku na sociálních sítích zpěvačka podle webu Daily Mirror sdílela fotografii svého zesnulého syna a napsala: „Od té doby žiju jako noční stvoření bez života. Byl láskou mého života, sluncem mé duše“.

Zpěvačka, která vydala deset alb, několikrát vystoupila i v České republice.

The Irish Times připomněl, že O´Connorová na začátku letošního roku získala ocenění na irských hudebních cenách RTÉ Choice Music Awards. Zpěvačka tehdy sklidila velký potlesk, když věnovala svou cenu „všem členům irské uprchlické komunity“. „Jste v Irsku velmi vítáni. Miluji vás a přeji vám štěstí,“ uvedla.

Během života se Sinéad O'Connor podle webu britského deníku The Daily Mail potýkala s duševními potížemi a před 18 měsíci jí zemřel sedmnáctiletý syn Shane.

Foto: Profimedia.cz Sinéad O'Connor

Sinéad O’Connor začínala v osmdesátých letech v kapele Ton Ton Macoute. Později se vydala na sólovou dráhu. V roce 1986 nahrála s kytaristou U2 The Edgem singl Heroine, který se objevil na soundtracku ke snímku Captive (1986). O rok později vydala první sólové album The Lion and the Cobra (1987).

Jejím největším hitem je coververze Princeovy skladby Nothing Compares 2 U ze druhé studiovky I Do Not Want What I Haven’t Got (1990). Celkem vydala deset studiových alb a jednu koncertní desku.

Roztrhala fotku papeže

V roce 1992 roztrhala Sinead O’Connor v přímém přenosu v pořadu Saturday Night Live fotku Jana Pavla II. Zpěvačka chtěla tímto způsobem protestovat proti mlčení katolické církve ohledně zneužívání dětí kněžími. The Washington Post ji nazval „tváří čisté nenávisti“ a Frank Sinatra ji nazval „hloupou ženou“.

Foto: Profimedia.cz Sinéad O'Connor na snímku z filmu Nothing Compares pojmenovaného po známé písni

„Nelituji, že jsem to udělala. Bylo to brilantní,“ hodnotila po letech událost v rozhovoru pro New York Times.