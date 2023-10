Zemřel herec Matthew Perry

Před necelým rokem vyšly jeho memoáry nazvané Friends, Lovers and the Big, Terrible Thing (Přátelé, milenky a ta velká, příšerná věc), v nichž líčí neustále se opakující léčbu závislostí. Od svých 26 let žil střídavě ve střediscích pro léčbu závislostí a mimo ně, čtrnáctkrát byl na odvykacím programu, pětašedesátkrát absolvoval detoxikační program a více než 6000krát se zúčastnil sezení Anonymních alkoholiků.