Zemřel David McCallum, patolog z legendární kriminálky

· Ukrajinští uprchlíci, kteří našli dočasný domov v sousedním Polsku poté, co Rusko napadlo jejich vlast, ji již nějakou dobu hromadně opouštějí. Nevracejí se však do své vlasti, ale míří především do Německa, kde mají výrazně lepší pracovní, materiální... Celý článek