Začíná mezinárodní festival animovaných filmů

V úterý začal v Liberci další ročník přehlídky toho nejlepšího, co vzniklo ve světě animovaného filmu. Až do neděle 7. května mohou diváci vidět unikátní projekce, které probíhají (nejen) v rámci programu soutěží. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm nabídne mimo jiné také svět virtuální reality, počítačových her i koncerty a výstavy.

AnifilmVideo: Anifilm

Článek V porotách Anifilmu zasednou opět přední osobnosti filmového a herního světa. Kdo získá Animorphu pro nejlepší celovečerní film pro děti nebo dospělého diváka, rozhodnou britský režisér John Stevenson, nominovaný na Oscara za film Kung Fu Panda, nebo Sébastien Sperer, dramaturg nejvýznamnějšího festivalu animovaného filmu na světě, tedy toho v Annecy. Foto: https://www.anifilm.cz/cs/ Anifilm, plakát. Porotu pro krátké a studentské filmy tvoří český režisér a držitel loňské Animorphy za nejlepší český seriál (Jezevec Chrujda) David Súkup, oceňovaná polská režisérka Marta Pajek a trojici uzavírá vyhlášená animátorka Kim Keukeleire s významným podílem na úspěchu filmů jako Slepičí úlet, Fantastický pan Lišák, Frankenweenie, Můj život Cuketky nebo Pinocchio Guillerma del Tora. Za animovanými filmy, Japonskem a tvorbou Alfonse Mensdorffa-Pouillyho do Liberce Festivaly Tématem nesoutěžního programu Anifilmu bude Japonsko. Diváky čeká obsáhlý program, který má za cíl představit různé podoby japonské animace. Chybět nebude ani tvorba Kódžiho Jamamury, Miraie Mizueho a Sariny Nihei, festivalových hostů či porotců. V pěti pásmech krátkých filmů procestujeme nezávislou japonskou krátkometrážní tvorbu od 30. let minulého století až do současnosti. Bližší informace, denní program je na webu akce.