Zachraňme znovu planetu! Probuzená monstra jsou v kinech

Ti nejnovější vstoupili do kin a ve filmu Transformers: Probuzení monster představí nový mimozemský transformační druh Maximals, rasu inteligentních robotických monster, která měla kdysi domovský svět ve vzdálené galaxii.

Patří mezi ně mocný bojovník Optimus Primal, vznášející se Airazor, majestátní a obrněný Rhinox a další. Když však entita nepředstavitelných rozměrů a síly Unicron vyslala své přisluhovače, aby planetu Maximalů zničili, neměla tato živá kovová organická monstra jinou možnost než uprchnout do vesmíru a hledat nový svět, který by mohla nazývat domovem.

Nyní už tisícovky let tiše přežívají v hlubinách amazonského pralesa a jako pozemské krytí si zvolili zástupce zvířecí říše. Jenže Unicron se objevil v naší sluneční soustavě…

Transformers se navíc budou muset vypořádat s tím, že se o jejich existenci dozvěděli dva obyčejní smrtelníci, Noah a Elena, oba dost šílení na to, aby jim pomohli v bitvě s mnohem silnějším nepřítelem, byť na to nemají parametry.

Noah a Elena se totiž dozvěděli o existenci Autobotů v New Yorku, spojí se s Optimusem Primem, Bumblebeem a Arcee a zapletou se do epické bitvy proti zlému robotovi Scourgeovi a dvěma novým smrtícím frakcím Transformerů, které se na plátně ještě nikdy neobjevily: Terrorkony a Predacony. Osud bezpočtu světů visí na vlásku a ani spojené síly lidí, Autobotů a Maximalů nemusí stačit na to, aby zabránily Unicronovi ve zničení Země.