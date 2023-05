Yvetta Kornová alias Žaneta se vrátila na místo natáčení muzikálu Přijela k nám pouť

„Vůbec to tady nepoznávám. Tamhle byla maringotka, tamhle stál kolotoč a střelnice. U stromu mě maloval bratr Jozefa Kronera Ludovít, v roli mého strýce. Byly to nejkrásnější prázdniny. Až je mi z toho smutno,“ povzdechla si hlavní protagonistka díla Věry Plívové Šimkové Yvetta Kornová, jež do filmaři oblíbené vsi přijela od natáčení v roce 1973 poprvé.

Režisérka Šimková angažovala do rolí kolotočářů světskou rodinu Rumlů, do níž zakomponovala roli Žanety v podání Kornové. Rolí psaných na tělo se zhostili výborně. Hráli sami sebe.

„Paní režisérka nás vybrala asi proto, že jsme pravidelně jezdili na pouť do Chuchelny u Semil, kde bydlí. To natáčení bylo nádherné, pamatuji si však jen střípky. Jak Roman Skamene chodil do maringotky na rum a jezdíval s námi do Sobotky pro basy piv a vodku. Byl to bezvadný a veselý kluk. Yvettinou nejmilejší zábavou bylo pouštět desky na gramofonu v naší maringotce. Svým temperamentem nám byla velmi blízká,“ vzpomněla tehdy čtrnáctiletá Eva Rumlová v knize Josefa Petrů Yvetta Kornová mezi blázincem a životem.