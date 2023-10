Vzdorovat tenatům sociálního původu. Výstava plná neviditelných tváří

Dílo může odkazovat k podvratnému uměleckému projektu růžových houpaček zasazených do ocelového plotu na hranicích USA a Mexika, který měl na místo plné smutku dodat trochu optimismu. Anebo k údělu jakýchkoli jiných osob v moderním světě, které od sebe odtrhuje nesmyslná fyzická bariéra – kupříkladu v doposud rozdělené Koreji. Překážka je zástupným symbolem pro determinaci společenskou třídou, z níž odchod není vždycky možný.

Na houpajících se dětech zaujme i absence obličejů. Neviditelná tvář je opakujícím se motivem Janovského postav. Jako by je nechtěl konkretizovat, a tím odvádět pozornost od situací, do nichž jsou uvrženy. Prvek vnesl také do skulptury nazvané Komín, dívenkou s vysokou rourou namísto hlavy. Holčička snad umírá a její duše se právě odebírá na onen svět.