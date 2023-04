Výstava: Ze života koček, řečníků a čekajících lidí

Kořeny tvorby sochařky, keramičky a malířky Hany Purkrábkové (1936-2019) sahají až do šedesátých let minulého století. Věnovala se zejména figurální plastice, zprvu menších rozměrů, posléze dospěla až ke skulpturám v životní velikosti. Výstava Ze života, která trvá v pražském Museu Kampa do 21. května, ji představuje jako tvůrkyni se smyslem pro vizuální zkratku, karikaturu i groteskní nadsázku. Zároveň ji zajímá i člověk jako součást univerza, do kterého je nemilosrdně a nenávratně vržen.

Foto: Jan Šída, Právo V čekárně