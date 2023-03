Otisky těl i mapy vzpomínek v Pragovka Gallery

Každá expozice je úplně jiná, přesto na sebe skvěle navazují, až jedna druhou rozvíjejí. První sál naplňují gestické abstraktní malby Julie Kopové, prostor The White Room patří mimořádně zdařilé a esteticky čisté skupinové výstavě She Sells Seashells a nakonec polská umělkyně Magdalena Kleszyńska mapuje osobní i kolektivní paměť.

Nejzajímavější instalací v části bývalé vysočanské továrny je zdánlivě nesourodá změť plechových přízraků. Symbolizují zástup lidí jdoucích přes most. „Má to v sobě negativní i pozitivní rozměr, který souvisí s plynutím času. Jak ubíhá, my lidé se navzájem míjíme a zanecháváme po sobě různou energii. Přes most procházíme z minulosti do budoucnosti,“ vysvětlila Právu.