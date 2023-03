Kam nám mizí Národní galerie Praha?

V březnu začne výstava děl Josefa Mánesa a v říjnu galerie představí bohémský život Petra Brandla. Mánes tvořil v druhé polovině devatenáctého století, oltářní mistr Brandl o sto padesát let dřív. Abychom si rozuměli. Mánes ani Brandl nejsou problém, ale u nich více než například u Kryštofa Kintery hrozí nezáživná forma prezentace. Věřme, že tým NGP představí oba klasiky s náležitým přesahem, protože „krizová manažerka“, jak o sobě Alicja Knast prohlašuje, chce do galerie přilákat hlavně mladší ročníky.

Velkou dvoranu Veletržního paláce sice právě okupuje nadmíru aktuální instalace od Evy Koťátkové a na podzim ožijí útroby „Veletržáku“ Designblokem. To je ale málo na tak důležitou a státními financemi do značné míry živenou instituci.

Další sezónu, která by mohla reflektovat i nálady posledních let, nejspíš nezachrání ani z Bruselu dovezené výstavy, které vznikly u příležitosti loňského českého předsednictví v Radě EU. Květinové koberce možná na pár týdnů rozehřály studený interiér unijního úřadu, ale sotva přinesou adekvátní protiváhu Brandla nebo Mánesa. Původně bruselská expozice Mileny Dopitové bude v Praze asi osvěžující, ale proč recyklovat, když je třeba předvést něco neokoukaného? To nové by mohla přinést přehlídka s názvem 1939 – 2021: Konec černobílé doby s více než 360 díly ze sbírek NGP. Tak uvidíme…