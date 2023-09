Vojtěch Dyk: Spodní prádlo na koncertě nepřilétlo už dlouho

A proč ne? Néé… Dělám si legraci, hledali jsme volné termíny dle kapacit ve městech, kde jsme chtěli hrát, a dle možností lidí v kapele D.Y.K. Mám v kapele skvělé muzikanty, kteří hrají i v jiných projektech, tak jsme to ladili i s jejich a mými časovými možnostmi.

„Prolomme bariéry, hranice neexistují, přijďte se o tom přesvědčit,“ to jsou vaše slova. Na co se tedy mají diváci těšit?

No především dle mého na kvalitní hudbu a dobrou show k tomu. I co se žánru týče, všichni si přijdou na své. Chci, aby energie proudila od pódia až k divákovi a naopak.

Většina věcí je momentálně v angličtině, z alba, které jsme tvořili s Ondrou Pivcem v New Yorku. Ale můžete se těšit i na první české písničky, které představíme právě až v rámci tour.

Vracíte se do menších klubů, jak jste také zmínil. Jak vypadá „takový menší“ ideální klub z vašeho pohledu?

Z mého pohledu chci vidět lidem do tváře a ještě nejlépe, když je uvidím roztančené, s odbouráním studu, užívající si danou přítomnost. Jsou to většinou kluby s kapacitou okolo 1000 hostů. Nejsou to velké festivalové scény a jsme si tam všichni tak trochu blíž.