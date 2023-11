Vítěznou písničku Hory si kapela O5 a Radeček zahraje na horách

„Měli jsme ohromnou radost, pro naši kapelu je to první takové ocenění vůbec. Možná větší radost ale udělalo lidem kolem nás, kteří nám fandí a podporují,“ říká baskytarista Ondřej Polák.

Písnička Hory je nejenom hitem českého rozhlasového éteru, ale stala se rovnou projektem.

„Jsme kluci z hor, hory se vinou celým naším životem, inspirují nás, a tak se dostavila potřeba o nich složit píseň. Nakonec z toho je celý projekt, do kterého se zapojují i fanoušci. Jeho ambasadorem se stal horolezec Radek Jaroš, jenž jako první Čech zdolal všechny osmitisícovky. Kamarádi horolezci mu říkají Radeček, a on za námi na jednom koncertě přišel a řekl, že naše písničky poslouchá. Tehdy jsme se seznámili, zůstali jsme v kontaktu a my ho pak oslovili na ten projekt,“ vysvětluje zpěvák Tomáš Polák.

Tereza Balonová: Dobré věci si člověk musí odpracovat

Hory Tour, jak se série koncertů jmenuje, začne 9. prosince v Karlově pod Pradědem, kde se bude hrát venku. V únoru následují další koncerty, tentokrát už v klubech v horských střediscích.

Foto: BrainZone/Ondřej Pýcha O5 a Radeček, zleva Radek Sekyra (kytara), Přemysl Ptáček (klávesy a housle), Tomáš Polák (zpěv), Ondřej Polák (baskytara) a Milan Lečko (bicí)

„Startujeme u nás doma v Jeseníkách, ve Ski areálu Karlov. Možná to zní trochu bláznivě, ale nebude to poprvé, co budeme vystupovat v prosinci venku. Hráli jsme mnohokrát na vánočních trzích a podobných akcích a víme, že lidé si umějí koncerty užít i v zimě pod širým nebem,“ pokračuje zpěvák.

Ne vždy ale proběhne vše podle plánu. Loni hráli v Havířově, kde bylo minus patnáct stupňů a v centru města napadlo dvacet centimetrů sněhu. Byla to vlastně sněhová kalamita.

„Tam to dopadlo dobře. Horší to bylo jednou v Olomouci, kde byla taková zima, že jsem během koncertu vybízel pořadatele, aby nám na pódium nosili něco teplého k pití. Přinášeli jenom punče, ale neřekli nám, že jsou s absinthem. Každý z nás jich během koncertu vypil asi sedm. Tomáš to vystoupení končil svlečený do půl těla a do mikrofonu si pochvaloval, jaké je teplo. A já se při cestě zpět hned za Olomoucí svalil do příkopu, kde jsem asi patnáct minut zvracel,“ přibližuje Ondřej Polák.

O5 a Radeček jsou teď nicméně ve šťastných časech. Kromě turné je jejich koncertní plán na příští rok naplněný k prasknutí a na jaře vyjde jejich nové album. Natočili ho letos v září ve slavném berlínském studiu Hansa.

„Zrovna před pár dny Ondrovi volal starosta jedné obce a prosil ho, aby se přimluvil u naší manažerky, aby mu u něj dala koncert. Před pár lety to bylo naopak. To jsme pořád volali někam my a ptali se, jestli by nás nemohli na nějaký koncert vzít,“ uzavírá zpěvák Tomáš Polák.

Skupina O5 a Radeček: Prvoplánovou sladkost jsme odbourali