Vítěz ceny Magnesia Litera Miloš Doležal: Litera je i pro mou ženu

Co pro vás znamená ocenění Magnesia Litera?

V básních oslovujete Boha. Jste tak věřící, nebo je to básnické gesto?

Není to žádné gesto. Věřím, že svět je stvořen a život není náhoda, že má hluboký smysl. Ale někdy nerozumím Stvořiteli, proč tak nekompromisně, až tvrdě zachází se svým stvořením.

Nemyslím teď jen na smrt mé ženy, ale na řadu nevinných lidí, kteří přišli o život nesmyslně, krutě. Co oběti holocaustu a další masové vraždění? Jak může převážit zlo nad dobrem, které si osedlává lidi? Svět v sobě nese řád, je stvořen velikou sílou a nekonečnou energií, ale současně je ta síla tajemství, šifra, které nerozumím.

Také bych rád jmenoval Josefa Kroutvora, esejistu, básníka, historika umění. To je takový můj mistr, který mě mimo jiné ovlivnil v tom, jak je důležité více vnímat středoevropský region a umění tohoto území, v pojímání geopolitického prostoru a jeho historie jako něčeho svébytného a jedinečného. Tady se v dramatické i inspirující koexistenci střetávaly různé kultury, německá, židovská, česká, mělo to zvláštní napětí, sílu a nadčasovost. Kafka, Hašek, Mahler, Hrabal i Ota Pavel jsou světoví autoři pocházející z tohoto podhoubí.

Co současné české literatuře chybí?

Zajímám se dlouhodobě o československou historii, pracoval jsem dlouhá léta v Českém rozhlase a autorsky se podílel na dokumentech z období války a padesátých let. Hledám příběhy, které nejsou vůbec či pořádně uchopeny a nějak se hlásí o slovo. To byl i případ Josefa Toufara.

Důležité je, že z Vysočiny, tedy Toufarova kraje, pocházím. Od devadesátých let jsem se jím zabýval jako student žurnalistiky, tehdy ještě žila řada důležitých pamětníků. Mohl jsem zaznamenat jejich svědectví. Prvním výstupem byla v roce 1992 diplomka na toto téma.

Ten příběh se se mnou táhne dlouhá léta, ale teprve po roce 2000, kdy se otevřely archívy, jsem mohl propojit nasbíranou paměťovou linku s archívní a vytvořit plastický obraz. Příběh je to nesmírně silný. Je krutou metaforou, ostře řezaným obrazem toho, kterak totalitní systém zachází s jedinci. Zvlášť s těmi, kteří jsou autoritami.

Totalitní systém zničí nejdřív elitu, učitele, umělce, lidi, kteří mají charisma. Toufar byl oblíbený kněz, sympatický chlap, který se staral nejen o farnost, ale o celou obec. Nerozlišoval mezi věřícími a nevěřícími. Byl to nevinný člověk, kterého estébáci unesli, nasadili mu masku zločince a vyžadovali falešné přiznání. Protože se nepřiznal, neměl ostatně k čemu, tak ho postupně zavraždili. A ještě po smrti, kdy jeho zmučené tělo zahrabali pod jiným jménem, se ho snažili dehonestovat.

Je to příběh oběti českého komunismu a současně jsou v něm přítomny zvláštní tajemství a napětí. Něco, co se nedá racionálně vysvětlit. To je další rovina příběhu, onen pohyb křížku.