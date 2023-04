Jako by se shodli, že nejlepší film, skladba, kapela, kniha musí pocházet od člověka, jehož znají často jen oni, odborníci. Jen pro pořádek. Nejvíce Českých lvů získaly za rok 2022 snímky Il Boemo a Arvéd. Do kin na ně podle webu Kinomaniak.cz loni dorazilo 85 833, respektive 9 443 diváků. V případě prvního projektu lze vzhledem k tématu mluvit o úspěchu, ten druhý si tam na sebe rozhodně nevydělal.

A pojďme od filmů k Cenám Anděl. Ty podle očekávaní ovládl Miro Žbirka, jehož samozřejmě znám. Další nominovaní mi už často (znovu) unikali. Možná i proto, že jako členka generace Husákových dětí mám obecně blíž k punku než k elektronice. Při pohledu do tváří mně neznámých mě tak napadalo: to se hudbou všichni uživí? Poslech některých písní mi odpověď na mou všetečnou otázku moc nedal… Že by ovšem mohli být akademici zmatení, si myslel i oceněný Calin. Zpěvák, který žije v Česku, je světová megastar, „objeven“ byl až nyní. Tady si pro sebe píšu nevýznamný bod. Toho znám.

No a jakýmsi vrcholem rozporu mezi tím, co se líbí většině a odborníkům, pro mě byla včerejší Magnesia Litera. Nic proti – jistě kvalitním a smutným – básním. Nic proti Miloši Doležalovi, vlastně kolegovi, knize roku 2022. Ale to v Česku skutečně loni nevyšla lepší? A to novináři píšou tolik skvělých děl, která čeští porotci tolik čtou? V nominacích jich bylo hned několik. A zase, upřímně, ani jedna vítězná kniha knihkupectví nezbourala a už asi nezbourá. Ty, co tak činí pravidelně, ve výběru na ceny opět vůbec nebyly.