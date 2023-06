V zrcadlové síni: Krása je zbraň, výnosný podnik i prokletí

„Zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější?“ ptá se den co den při pohledu na svůj odraz Sněhurčina máma. Ano, opravdu máma. Strömquistová převrací koncept slavné pohádky, která vypráví o dívčině zlé maceše.

Publikace mě hned na úvod donutila rozkliknout si instagramový profil americké modelky Kylie Jennerové, jíž se věnuje v první kapitole. Ten, jak jsem si povšimla, sleduje čtveřice mých známých, které bych nikdy neoznačila za povrchní osoby. To mě překvapilo.

Jak je tohle možné? A proč ji řada fanynek se značným úsilím napodobuje? Autorka tuto obsesi vysvětluje mimetickou teorií touhy, s níž přišel myslitel René Girard. Podle něj ve skutečnosti nikdo neví, co přesně chce, a tak se obrací na ostatní, aby se v tomto směru inspiroval, čehož chladně využívají právě influenceři na sociálních sítích.

Velkou emancipaci vnímání ženské krásy způsobil rozmach fotografií, které jsou v éře sociálních médií doslova nevyhnutelné. Kreslířka staví do opozice sexbombu poloviny 20. století Marilyn Monroe a současnou celebritu Kim Kardashianovou.

Přiznaná feministka Strömquistová opět předkládá sondu do zdánlivě prosté tematiky, kterou zasazuje do sociopolitického kontextu a ovíjí černohumornou satirou tak, že se z ní stává sofistikovaná kreslená esej. Opouští akademickou nesrozumitelnost a baví od začátku do konce. Snad se dočkáme překladu i jejího posledního počinu Astrologie, v němž si bere na paškál důvěru lidí ve znamení horoskopu.