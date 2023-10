V Praze jsou k vidění vzácné známky za půl miliardy

„Některé ze známek již odborná i laická veřejnost mohla vidět na světových výstavách, nicméně takto pohromadě, takto zhuštěné a pod jednou střechou, to je skutečně mimořádná událost k vidění,“ říká prezident tuzemského Prestige Philately Club Prague (PPCP) Tomáš Mádl.

„Unikátů je zde několik, mezi ty nejvýznamnější určitě patří kompletní blok takzvané saské trojky, což je jedna z nejslavnějších položek evropské filatelie vůbec. Potom tady máme z našeho českého depozitu krásný dvanáctiblok první známky světa, takzvané Black Penny. Je to známka z roku 1840,“ vyzdvihuje Mádl několik příkladů.

Část exponátů se do hlavního města dostávala až v poslední den příprav před zahájením výstavy. „Třeba blok saské trojky k nám přijel až v pátek odpoledne, protože má skutečně svůj ozbrojený doprovod, přijel k nám z veletrhu z Německa,“ přiblížil Mádl.

Organizátoři chtějí kouzlo filatelie přiblížit i laické veřejnosti. „Edukaci chceme dělat nejen směrem dovnitř, do filatelistické obce, i když pochopitelně pro filatelisty je toto svátek a je skoro ‚povinností‘ každého z nich výstavu navštívit. Ale díky aranžmá exponátů je výstava atraktivní a poučná právě pro návštěvníky, kteří filatelisté nejsou,“ myslí si Mádl.

Zaujmout je podle něj může třeba nejstarší koloniální známka světa Lady McLeod. „Je dokonce starší než populární Mauritius post office. Je to známka z roku 1847 sloužící k přepravě lodních zásilek plujících kolem ostrova Trinidad. Je tu vidět ukázka čisté, nepoužité známky i vzácný dopis vyfrankován právě touto známkou,“ ukazuje ředitel filatelistického klubu na jednu z vitrín.

A doporučuje si pečlivě prohlédnout i jednu ze sousedních. „Zde stojíme před velmi vzácným zkusmým tiskem, je to zřejmě nejslavnější návrh na první známku světa. Je to známka, které existuje pouze třináct kusů a dva čtyřbloky. A je populární i tím, že jedním z jejích majitelů byla britská královská rodina,“ říká o designu známém jako 1 Penny Essay.

Kdo si je chce prohlédnout, čas má jen do neděle 5. listopadu. „Známky nemají příliš rády světlo, takže je lze vystavovat pouze omezenu dobu, ten týden tady je tak akorát,“ vysvětluje Mádl.

„Poslední dobou vidíme odliv masovosti, skutečně už to není koníček statisíců lidí. Nicméně se podařilo dostat filatelii mezi pomocné vědy historické a je to seriózní alternativní investiční obor. Je tady plno subjektů – ať už z řad občanů a soukromých investorů, tak institucí – které část svého majetkového portfolia dávají do vzácných známek. Tady vidíme poměrně jasný progres a obraty aukčních síní jak u nás, tak celosvětově rostou poměrně skokově,“ všímá si Tomáš Mádl.