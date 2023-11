V květnu do Prahy dorazí Jared Leto se svými 30 Seconds to Mars

Americká rocková kapela 30 Seconds to Mars vystoupí 15. května 2024 v hale Fortuna v Praze. Dorazí v rámci Seasons World Tour. V jejím čele stojí muzikant a hollywoodský herec Jared Leto, jenž hrál v ceněných filmech Klub poslední naděje, Klan Gucci, Obchodník se smrtí, Pan Nikdo a dalších. Po Keanu Reevesovi, jenž přijede s kapelou Dogstar na festival Rock for People, je to další slavný herec mířící coby muzikant do České republiky.

Foto: archiv Live Nation 30 Seconds to Mars, zleva Shannon Leto a Jared Leto

Po pěti letech vydala v polovině letošního září kapela nové album It's the End of the World but It's a Beautiful Day. Bylo přijato velmi dobře, přimkla se na něm k melodické podstatě písní. Právě díky velmi silným, až stadionovým linkám v minulosti zásadně uspěla zejména u mladého publika. Pozornost na sebe připoutala alba A Beautiful Lie (2005), This Is War (2009), Love, Lust, Faith and Dreams (2013) i America (2018). Skupina už v České republice vystoupila vícekrát. Ohlasy na její koncerty byly nicméně smíšené. Momentálně jsou jejími členy pouze bratři Jared Leto, který zpívá a hraje na kytaru, a Shannon Leto, jenž je bubeník. Vstupenky na chystaný koncert budou ke koupi od 15. listopadu v ceně od 1320 Kč.