V Cannes udělí Zlatou palmu a další ceny

Favoritů je několik. Asi nejvíc se očekává ocenění pro film britského režiséra Jonathana Glazera The Zone of Interest (Zóna zájmu). Vrací se do druhé světové války a soustředí se na velitele koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse, který pro svou rodinu s pěti dětmi vybudoval luxusní sídlo bezprostředně za zdí lágru.