Vychází poslední písnička Beatles

Pomocí nových technologií získala skladba ucelenou podobu. Její premiéra proběhne dnes. Jak oznámili Paul McCartney a Ringo Starr, dva žijící členové legendární liverpoolské čtveřice, jde o poslední písničku pod hlavičkou Beatles.

„Nic nepředstíráme, nic není umělé. Jsou to opravdu Johnův hlas, Paulův hlas a baskytara, rytmická kytara George Harrisona a mé bicí,“ řekl Ringo Starr v rozhovoru pro Variety.

Vedle archivních záznamů Lennonovy a Harrisonovy práce jsou součástí nahrávky McCartneyho a Starrovy party, které byly natočeny nedávno. „Před pár měsíci jsem na nich opravdu pracoval. A funguje to. Je to krásná písnička. Víte, přes všechnu tu šílenost, co se kolem ní děje, je to pořád krásná písnička. A naše poslední,“ dodal Starr.

Now And Then je skladba, kterou Lennon nahrál v roce 1978. Její demosnímek se McCartneymu dostal do rukou v roce 1994, kdy mu Yoko Ono darovala kazetu Lennonových nahrávek z roku 1980 s názvem For Paul.

Byly pořízeny na klavír v Lennonově newyorském bytě. O rok později se uvažovalo o vydání písně jako přídavku ke kolekci Anthology, ale kvůli špatné kvalitě nahrávky se od toho upustilo.

Díky technologické revoluci posledních tří desetiletí byla Lennonova vokální linka vylepšena a zbavena určitého zkreslení. „Trvalo to léta, ale doufáme, že se vám výsledek bude líbit stejně jako nám,“ vysvětlil McCartney.