StarDance posedmé: Bude pomáhat. Večer nikdo nevypadne

StarDance se zatím stává suverénním vítězem televizního podzimu. Každý z dílů sleduje průměrně přes milión čtyři sta tisíc diváků starších patnácti let, kteří právě sedí u obrazovek. Největší zájem byl v letošním 12. ročníku soutěže o její jubilejní, stý díl. Vysílal se 21. října. Zhlédlo ho 1,534 miliónu osob starších patnácti let.

V uplynulém kole naopak vypadl další z favoritů, Marek Adamczyk, a jeho ženu Evu to velmi mrzelo. „Nejvíce mě minule bavil společný country tanec, při kterém jsem i na chvíli zapomněla na blížící se vyřazování… Pořad StarDance mi splnil tajné přání být alespoň na chvíli Rebelkou, mojí nejoblíbenější princeznou. Z toho jsem byla opravdu nadšená! Navíc kostým, make-up i účes mi pomáhají ponořit se do našeho tance. Při vyřazování se mi nálada změnila o 180 stupňů, když vypadnul můj Marek (Adamczyk). Doufala jsem, že spolu dojdeme až do finále,“ okomentovala vývoj soutěže.