Spolurežisér filmu The Residents přiblížil podobu pražského koncertu skupiny

Kolektiv umělců, kteří tvoří The Residents, se dal dohromady na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Pod tímto názvem působí od roku 1973 a o rok později vydala debutové album Meet The Residents, které už nabízelo typický zastřený zvuk a hojné využití elektroniky i nejrůznějších studiových efektů. Obal byl parafrází druhé americké desky The Beatles. Ve stejném roce The Residents začali pracovat na filmu Vileness Fats, který ale nikdy nedokončili. Místo toho rozvíjeli svou hudební kariéru, která pracovala s koncepty. Ještě v roce 1974 natočila druhé album Not Available, které se v duchu názvu neprodávalo. Na trh se dostalo až o čtyři roky později. V roce 1973 vyšla deska The Third Reich´n´Roll s bizarními coververzemi řady populárních písní jako Papa´´s Got a Brand New Bag od Jamese Browna, Yummy Yummy Yummy od Ohio Express a Hey Jude od The Beatles spojenou se Sympathy For The Devil od Rolling Stones . Album předznamenával singl s další předělávkou od Rolling Stones Satisfaction. Obal je plný svastik, protože podle nich rock vymývá mladým lidem mozky podobně jako nacistická propaganda. Tento koncept od nich později převzali slovinští Laibach.