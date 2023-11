Spisovatelka a terapeutka Alena Wehle: Patřím do skupiny vysoce citlivých lidí

Jsou to lidé, kteří vnímají v běžném životě mnohem více detailů a při zpracovávání vjemů jdou do velké hloubky. Kvůli své vnímavosti pak bývají dříve zahlcení a potřebují čas a prostor, aby vše zpracovali. Upřednostňují kvalitu před kvantitou, jsou empatičtí a raději okolo sebe mají menší počet blízkých lidí, se kterými však udržují hluboké vztahy.

Tématu se aktivně věnuji od roku 2016. Rok předtím jsem objevila první knížku o vysoce citlivých lidech, díky které jsem pochopila, že do té skupiny také patřím. Po jejím přečtení jsem se s nadšením chtěla přihlásit na seminář nebo workshop, kde bych potkala lidi se stejným temperamentovým rysem. Jenže jsem zjistila, že u nás taková možnost vůbec není, o tématu se nikde nemluví a začala jsem přemýšlet, jak to změnit. Sestavila jsem tedy svou první přednášku, iniciovala setkávání citlivých, založila blog a začala publikovat v médiích.

Vysoká citlivost není diagnóza, co to tedy je? A jakým způsobem můžu hypersenzitivu zjistit?

Je to dědičný povahový rys. Že do skupiny patříme, se dá zjistit na základě takzvaného samotestu, který je ke stažení například na mých stránkách , kde je rozšířená verze, nebo také na stránkách Institutu pro vysokou citlivost .

Může, a to velmi dobře, už díky tomu, že pro sebe takoví lidé mají pochopení. Nemusí jeden druhému vyčítat, že nesnese příliš světla, hluku a mohou se vzájemně podpořit. Ze zkušenosti to bývají páry, které žijí takzvaně samy pro sebe a vystačí si s menším sociálním kontaktem. Tedy především v případě introvertních typů.

Mezi doporučované techniky patří meditace a z mého pohledu jsou skvělá jemná tělová cvičení. Je opravdu důležité, aby se citliví lidé naučili stahovat do sebe, aby měli kontakt se svými potřebami, věděli, kde jsou jejich hranice a limity, a díky tomu se pak dokázali včas odpojit nebo načerpat síly. Můžou to být i krátká cvičení, kdy se člověk stáhne do sebe na pár minut na klidnějším místě, uvědomí si, co v tu chvíli potřebuje, a tím, že všechny své radary obrátí dovnitř, nemá je v tu chvíli vystrčené ven.