Spisovatel Édouard Louis navštívil Prahu. Jeho knihy vnášejí do literatury boje

Pondělní beseda ukázala, že pro jeho literaturu je politická angažovanost zásadní. Dle jeho slov je jeho posláním „vnášet do literatury boje“. Píše o lidech, které zničila chudoba a Francie na ně zapomněla. Jsou to lidé, kteří si jeho literaturu ale málokdy přečtou, protože je trápí existenční problémy a nemají čas ani peníze.

To ho zároveň přivedlo i k myšlenkám o autenticitě. Jeho spolužáci mu totiž často vyčítali, že jeho změna mu sebrala autenticitu. Louis je ovšem přesvědčen, že ta spočívá v tom, že se stanete tím, čím se stát chcete. On se možná přizpůsobil nové společenské vrstvě. Jsou ale jeho spolužáci autentičtí, když se přizpůsobili chování svých rodičů?

Při besedě se také vyjádřil k často omílané myšlence, že by se slovo mělo dát těm, kterých se problém týká. Jeho matka by dle jeho slov ale nebyla schopna pojmenovat násilnický vztah, ve kterém žila. Nezná pojem dominující maskulinity a nečetla knihu Druhé pohlaví od Simone de Beauvoirové (významná autorka feminismu 20. století, pozn.red.). Zkrátka by vše svedla na špatnou povahu svých choťů a nepoukázala by na všudypřítomný společenský problém.