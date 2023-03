Sotva zrušil turné, plánuje další. Ještě neumírám, říká Ozzy Osbourne

Před měsícem sdělil, že ruší turné, které mělo začít v květnu 2023. „Nikdy jsem si nemyslel, že mé dny na turné skončí takhle,“ napsal v prohlášení. Před pár dny ale ve svém pořadu Ozzy’s Boneyard řekl, že se na turné rád vrátí, až to fyzicky zvládne a jeho stav se zlepší.

„Pokud se někdy vrátím do stavu, kdy budu moci znovu koncertovat, bude to v pořádku,“ řekl. „Ale právě teď, kdybyste mi řekl, že můžu vyjet na turné, nemohl bych souhlasit. Nezvládl bych ho.“

Když Ozzy oznamoval zrušení turné, naznačil, že by mohl najít jiný způsob, jak vystupovat bez únavného cestování. „Můj štáb se snaží najít místa, na nichž bych mohl vystupovat, aniž bych musel cestovat z města do města a ze země do země,“ napsal.