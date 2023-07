Sleaford Mods: Žijeme v temných časech

Co bylo při nahrávání této desky největší výzvou?

Jako obvykle já sám. A snaha si uvědomit, že věci, které děláme, jsou dobré. Člověk se bojí, aby to s další deskou nevyschlo.

Co vám pomohlo si uvědomit, že nové písničky stojí za to?

Nakonec stačilo je nahrát a pak si je poslechnout. Nejlépe funguje pouštět si je dokola a vyzobat z nich slabá místa. I když máte pochyby, to, co se podařilo, poznáte.

Na desce hostují také zpěvák Perry Farrell a kytarista Dave Navaro z americké kapely Jane’s Addiction. Jak to vzniklo?

Oslovil nás Perry. Před dvěma lety se zeptal, jestli bychom s nimi nechtěli něco udělat. Byl to báječný nápad. Poslali jsme mu písničku So Trendy, kterou jsme nahráli už dřív. Chvíli to trvalo, asi půl roku jsme si ji s úpravami posílali tam a zpátky, ale nakonec to vyšlo.

Píseň So Trendy je o tom, jak nás oblbují telefony…

Zjednodušeně řečeno. Je o moderních technologiích, o tom, jak se pořád musíme někam přihlašovat a nastavovat ksicht pro Face ID. Je i o lidech, kteří se snaží působit záhadně, jako by byli enigma. Takže je to o styku světa moderních technologií a kultury celebrit.

Jak vy se v tomhle světě pohybujete? Sledujete třeba někoho na Instagramu?

Jasně, to musíte, ne? Navíc přiznám, že to mám docela rád. Jsem na svém telefonu závislý a nemůžu bez něj žít. Nejde o kritiku, ale o to, aby si toho vlivu byl člověk vědom.

Co dalšího vás při psaní textů inspirovalo?

Politické prostředí, nejrůznější záhyby mého člověčenství i mé nedostatky. Prostě jsem se při psaní vyrovnával s různými věcmi.

Občas s neshodami s ostatními lidmi nebo i kapelami. Rostoucí frustrace z lidí z DIY scény (zkratka pro Do it Yourself, tedy udělej si sám, pozn. aut.), to je v písničce DIwhy. Ti lidé se někdy tváří, že jsou svatější než nejsvatější.

Kritizují vás za to, že jste se po experimentu s vlastním nákladem alba Eton Alive vrátili k zavedenému labelu Rough Trade?

Jasně, vadí jim, že máme úspěch a máme jiné názory na to, jak se co má dělat. I to, že máme písničky na Spotify. V pohodě, když ti to vadí, stačí se tomu vyhnout, nepoužívat to. Ale buďme upřímní, používají to všichni. Já to chápu, musí to být frustrující, když vidíte, že někdo hudbou vydělává peníze. Ale víte co? Trhněte si.

Jako inspiraci jste zmínil i politiku. Jaké téma vás aktuálně zaměstnává?

To je jednoduché. Naše vláda. Je prostě hrozná. Její členové jsou naprosto zkorumpovaní, vůbec zemi nevládnou, natož aby to dělali dobře. Je to jen chaos. V Británii nastupuje plíživý trend fašismu, což je nechutné. Žijeme v temných časech. Uvidíme, jestli se to podaří zvrátit, ale obrázek, který teď vidím, je depresivní.

Buďte konkrétnější.

Jediný opravdový zájem, který u vlády aktuálně vidím, je zastavení migrace. Tvrdí, že migranti plundrují zemi, přitom to je přesně to, co dělá ona sama. Pár set lidí, kteří sem připlují na lodích, tuhle zemi nezplundruje, to je nesmysl.

Je to jen kouřová clona pro vlastní zkorumpovanost. Způsob, jakým se snaží zůstat u moci, aby si zachovali svůj finanční komfort.

Ještě mi řekněte jednu věc o kapele. Co z vás a Andrewa dělá dobrou dvojku?

Mám prostě rád jeho hudbu. Cením si jeho minimalismu a toho, že každá písnička je úplně jiná. Nikdy se nepřestane posunovat dopředu, proto je naše hudba tak živá.