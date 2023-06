Skupina Elán vydává živý klip k písni Čaba neblázni a blíží se k vyprodání koncertů

„Někdy v osmdesátých letech jsme stáli s Rážovci u vchodu do hotelu Kyjev, kam jsme chtěli jít oslavit naše setkání. Ve dveřích byl ale vyhazovač Csaba a nechtěl nás tam pustit. Najedou přišel nějaký bohatý Němec a toho on vpustil. Náš kamarád Sesi mu řekl: Čaba, neblázni, vždyť to jsou naši. A já o tom napsal text,“ vzpomíná Boris Filan. Jeho text zhudebnil Jožo Ráž.