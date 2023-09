Skláři na huti v Lindavě vyráběli ceny Thálie

„Letos vyrábíme dvacet trofejí v sedmi barevných provedeních, takže vlastně v plném barevném spektru. Je to amberová barva, modrá, červená, zelená, uranová, opálová a růžová,“ řekl Právu ředitel sklárny Lasvit Ajeto David Ševčík.

Každá cena Thálie váží tři kilogramy a výroba jednoho kusu na huti zabere zhruba hodinu. To je podle sklářů ve srovnání s časem výroby jiných skleněných kusů hodně.

„Vyfouknutí tříkilové trofeje do dřevěné formy není vůbec jednoduché, a to se na dutou vázu ještě zatepla musí přidat ucha. Nejnáročnější je právě lepení oušek. Jedním tahem se dá celá trofej pokazit. Pokud by totiž jedno ucho bylo viditelně výš nebo níž, trofej nelze použít,“ popsal sklář Petr Kuchta.