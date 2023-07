Sinéad O’Connor měla před svou smrtí velké umělecké plány

Vydavatelské aktivity Sinéad O’Connor uzavírá album I’m Not Bossy, I’m the Boss z roku 2014. V roce 2020 vydala poslední singl Trouble of the World. V únoru 2023 pak představila vlastní verzi skotské písně The Skye Boat Song, kterou natočila pro sedmou sezónu seriálu Outlander.