Volské oko na mrtvole. Sloupek Štefana Švece

Díky Frantzově deníku – česky vyšel jako Deník norimberského kata (přeložil Antonín Nowak, Ozbrojtese.cz 2022) – máme fascinující vhled do morálky raně novověkého města. Popravit vás tehdy mohli za křivou přísahu nebo za rouhání, vyhnat z města pro to, že jste se vyspali se sestrou své ženy. Za krádeže se věšelo. K alternativním trestům patřilo uřezání uší a prstů nebo vypálení znamení na obě tváře.

Mnohé z jeho zápisů jsou fascinující miniatury tvořivosti lidského zla, které by si zasloužily vlastní kramářskou píseň: Claus Renckhart z Veilsdorfu, vrah. (…) Třetí vraždy se dopustil v horách v mlýně zvaném „Liščí mlýn“, který přepadl spolu se svým společníkem. Mlynáře zastřelili, mlynářovu ženu a služebnou donutili, aby jim byly po vůli. Pak je přinutili, aby na tuku usmažily několik vajec, která on položil na mrtvé tělo mlynářovo, a přinutil mlynářovu ženu, aby je z něj spolu s ním jedla. Také kopal do mrtvého mlynářova těla a říkal u toho: „Tak co, mlynáři, jak ti to chutná?“ (…) Za tento skutek byl popraven lámáním kolem.