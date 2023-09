V zámku a v podzámčí. Táňa Zabloudilová nad románem Emmy Clineové

Alex je na začátku románu v bezpečí. Přebývá ve velkém domě nedaleko pláže. Denně na ni chodí, jako by chodila do práce. Ve skutečnosti toho moc dělat nemusí. Dvaadvacetiletá žena, o jejíž minulosti se v celé knize téměř nic nedozvíme – až na to, že si vydělávala jako společnice bohatých mužů –, sbalila v baru majitele rezidence na pobřeží státu New York. Profesionálně. Od té doby hlavně plave.

Foto: Profimedia.cz Emma Clineová