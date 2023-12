Možnosti Mijazakiho světa

Susan Napierová, profesorka japonských studií, filmová kritička a badatelka, přináší díky své erudici a znalosti japonské společnosti a kultury veskrze vstřícný pohled na klíčovou (a také rozporuplnou) osobnost tamní animace i na její tvorbu. Vychází přitom z četných rozhovorů přímo s Mijazakim, s jeho kolegy či rodinnými příslušníky, z životopisu z pera Micunariho Óizumiho, ze samotných filmů, mangy a z dalších zdrojů, které by mohly pro valnou část českého publika zůstat nepřístupné kvůli jazykové bariéře.

Hajao Mijazaki dnes již nicméně není českému divákovi tak neznámý jako v roce 2005, kdy jsem v České televizi zhlédl svého prvního „mijazakiho“ já. Byla jím Princezna Mononoke, příběh prokletého prince Ašitaky a sporu mezi lidmi a přírodními bohy zasazený do fantaskní verze japonského středověku. V té době už k nám dávno doputovaly první vlaštovky „exotické“ japonské produkce v podobě populárních dětských seriálů, Mijazakiho svět nicméně nabízel příběhy, postavy a prostředí natolik odlišné od této (a západní i české) produkce, že si ono časné odpoledne, které jsem strávil přilepený k obrazovce, pamatuji dodnes.

Ani Napierová nezapře okouzlení, jež jí režisér (oceněný mimo jiné americkým Oscarem za Cestu do fantazie) svými filmy přinesl. Mijazaki natočil k dnešnímu dni dvanáct celovečerních snímků. S režisérským kolegou Isaem Takahatou založil po prvním skutečně úspěšném titulu Naušika z Větrného údolí dnes legendární studio Ghibli a v tvorbě dál pokračuje. Za příznačné lze již považovat jeho opakované ohlašování odchodu na odpočinek. Ostatně jak se zdá z nedávného prohlášení producenta Tošia Suzukiho, ani zmíněný snímek Chlapec a volavka nakonec poslední být nemusí.

Nepochybuji, že by to potěšilo celou jeho fanouškovskou základnu včetně Napierové, a to přesto, že její knihu můžeme vnímat i jako pokus o ucelené svědectví o Mijazakiho životě a završené celovečerní tvorbě (už Chlapec a volavka tu ale přirozeně chybí).