Místo večírku úpadek. Sloupek Kateřiny Smejkalové

Ve velkoměstských redakcích se o uplynulých třech dekádách obvykle přemýšlí jako o fázi nebývalé prosperity, odtud také bonmoty o „konci večírku“ tváří v tvář současné krizi. Stačí se ale podívat, kam to mnohá česká i slovenská města ve skutečnosti dotáhla. Přinejmenším z hlediska estetiky veřejného prostoru a občanské infrastruktury by většina tamních obyvatel potvrdila (respektive to potvrzuje ve volbách) spíše dojem vleklého úpadku.

Foto: Kateřina Smejkalová Hotel Zemplín v Michalovcích