Kritika v období narcismu. Esej Roberta Misika

Naši dobu charakterizuje kultura strachu, jenž se zahryzává dokonce i do sociálních kruhů, které jsou jinak docela úspěšné, mají dobrou práci, vydobyly si blahobyt. I takový člověk vidí, nebo má aspoň pocit – a už ten vytváří vlastní realitu –, že jeho úspěch spočívá na nejistých základech.

Když se k tomu přidá propad celých městských čtvrtí, zpřetrhání společenských sítí v nich, připadají si lidé zapomenutí, ztracení, přicházejí o pocit bezpečí, kontroly nad vlastním životem, o dojem, že je o ně postaráno. Že aspoň někdo má kontrolu nad tím, co se na nás řítí.

Naše dnešní společnosti tato ztráta jistoty formuje. Vystihuje ji omezená časovost – od nájemních i pracovních smluv na dobu určitou přes profesní profily, o nichž tušíme, že za deset let už nebudou existovat, po partnerství, u nichž již dnes není moc na čem stavět.

Příležitostně se může potřeba jistoty určitě potkávat s potřebou autonomie, jistota je ale především základ, na němž se autonomie teprve rozvíjí. Odnepaměti je to paradox sociálního státu: jím garantované zabezpečení se stalo mocnou silou individualismu. A nejistota individualitu brzdí.

Strach je jedním z hlavních zdrojů zatvrzení, přičemž jistota byla vždy hnacím motorem civilizace. Působí osvobozující silou; strach svobodu omezuje. Kdybychom se dnes lidí z oblastí ohrožených prekaritou zeptali, od čeho by byli rádi osvobozeni, většina z nich by zřejmě řekla: od strachu, od nejistoty.

Pandemie a současná ekonomická krize si na fenomenologické úrovni vzájemně odpovídají: nákazy, které nemáme pod kontrolou, se podobají ekonomickým tsunami přinášejícím zkázu. Zažíváme ztrátu kontroly, a to je pro většinu z nás nezvyklé.

Když jsou všichni vzájemně propojeni, stává se autonomie chimérou. A v komplexních společnostech jsme propojeni všichni, přičemž jsme to v pandemii pociťovali ještě více, když nás vzájemně spojovaly vytrasované řetězce nákazy. Stali jsme se jedním organismem.

Když máme v životě smůlu, jsou tu sociální úřady, když onemocníme, jdeme k lékaři, který zařídí to nejnutnější dávno naplánovaným a rutinním způsobem, když se v zahraničí stane katastrofa, vláda pro nás pošle letecký speciál.

„Zvykli jsme si na jistotu,“ říká historička Ute Frevertová, „proto reagujeme panicky, když do našeho uspořádaného světa vtrhne něco nepředvídaného a způsobí nepořádek. Dřívějším generacím bylo očekávání absolutní jistoty cizí.“

Kde se kontrola ztrácí, je nutno ji aspoň simulovat. Vlády tak jednají často jen kvůli tomu, aby vyvíjely aktivitu. A stejný princip existuje též v medicíně. Jakmile někdo onemocní, musí i bezradný lékař vyvinout aktivitu. Hlavně aby jednání neuškodilo, pak se může třeba dostavit pověstný placebo efekt. Pacienta uklidní jen to, že se něco děje.

Emoce mají individuální, ale často také společenskou stránku. Do vlastní emocionality zabředáváme individuálně, jako jedinci, ale ne vždy je jen naší soukromou záležitostí. Někdy do ní stejně nebo podobně zabřednou i ostatní.

V minulých letech jsme poznali politicko-emoční působení „zahořklosti“. Koho život trýzní, koho přepadla nejistota, kdo má pocit, že se mu děje bezpráví, kdo musí přijímat rány, ten může sklouznout k hořkosti. Může to postihnout ty, kteří v celém životě zažívají jen nedostatek, ale i ty, kteří dosáhli určitého statusu a pak o něj přišli. Tím spíš, když je jejich propad spojen se ztrátou symbolické prestiže.

V individuální a sociální psychologii už se mluví o „posttraumatické zahořklosti“ – jak to nazval psychiatr Michael Linden.

Zahořklí lidé se mohou chápat jako oběti nespravedlnosti, podvodu, hlouposti a zloby a neustále si na to stěžovat. Zmocní se jich hněv a zášť a důsledek na nich může spočívat podobnou tíhou jako úzkosti nebo deprese. Hořkost se stává chronickou nemocí.

Ze zahořklosti vzniká resentiment. Člověk ztrácí smysl pro poměrnost. Každá maličkost se spojuje do panoramatu zažívané nespravedlnosti a pocitů dotčenosti, ztrácí se uvolněnost, vztek se vylévá z břehů, nemocný je naplněn nedůvěrou. Zahořklý člověk je fixovaný na své zklamání, na sebe, často ztrácí veškerou empatii, skoro vždycky humor. Jakmile se hořkost rozšíří, stává se společenskou nemocí.

V minulých desetiletích se v našich společnostech rozšířil individualistický liberalismus definující jedince „výhradně v opozici ke společnosti“. Všichni se srovnávají se všemi a chtějí být něco speciálního, uskutečnit svou osobitost. Příslib individuální seberealizace v sobě ale ukrývá „možné ublížení, jež se může překlopit do frustrace a resentimentu“. Když se něco zvrtne, může za to „společnost“, „stát“, „elity“, „ti, co vládnou“. Lidé se také naučili všechno zpochybňovat, nepřijímat vše jen tak.