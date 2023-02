Nový typ autoritářství. Němečtí sociologové o protestech proti covidovým opatřením

Jejich shromáždění definovala jednak poměrně velká pestrost zastoupených sociálních skupin včetně iritujících kontrastů mezi lidmi ze středu společnosti a notorickými extremisty (nezdálo se ovšem, že by tento kontrast nějak vadil samotným demonstrantům). Zařadit tyto lidi jako celek do tradičního politického spektra tím bylo v podstatě nemožné. Demonstrace se vyznačovaly také poměrně velkou vehemencí až agresivitou, s níž účastníci své postoje artikulovali.

Slýchali jsme zejména variace na téma hlouposti, chybějícího vzdělání či mediální gramotnosti, přičemž ale málokdy zaznívalo, že pokud podobné postoje vůbec se vzděláním korelují, obvykle nejsou přímočarým důsledkem neschopnosti se zorientovat, ale spíše pocitu chybějící kontroly nad vlastním životem. Korelace ještě není příčinná souvislost, jakkoli intuitivně logické a uspokojivě jednoduché závěry by to přinášelo.

Samostatnou kategorií je potom u nás odkaz na vliv dezinformací a nepřátelské propagandy, který nejenže je systematicky přeceňován, ale kromě toho obvykle ignorujeme, že dezinformace ke své účinnosti potřebují živnou půdu – člověk prostě jen tak neuvěří čemukoli, co mu přijde do mailu. A ani tady to není pouze otázka vzdělání nebo snad věku.