Jak dekódovat Jana Kapra. Dokumentární opera o téměř zapomenutém hudebním skladateli

Lucie Králová mohla zvolit pohodlnější cestu. Jak zazní v úvodu jejího nového filmu, k dispozici měla 150 skladeb, dvanáct kilogramů nezveřejněných dopisů a přes šest hodin amatérských filmových záběrů. Tedy dost materiálu k vytvoření dalšího konvenčního dokumentárního portrétu. Stačilo přizvat pamětníky, hudebníky, hudební historiky, natočit jejich „mluvící hlavy“ říkající moudré a pěkné věci a vše poskládat do kompaktního medailonu, který přehledně, bez víceznačnosti a prázdných míst vysvětlí, proč byl skladatel Jan Kapr (1914–1988) kontroverzní a proč obdivovaný.

Poté ale režisérku požádala Kaprova dcera, zda by se neujala digitalizace otcových němých 8mm filmů. Králová díky tomu mohla vrstvu po vrstvě proniknout do Kaprova života plného dramat a rozporů. Při procházení jeho pozůstalosti začala uvažovat, jakým filmovým jazykem by bylo možné o Kaprových vzletech a bolestivých, někdy málem fatálních pádech vyprávět neotřelým způsobem. K dešifrování stop, které po sobě plodný komponista zanechal, nakonec zvolila řeč, která byla i pro něj nejpřirozenější – řeč operní.