Eva Klíčová: O vekslácích a veksláctví. Rozděleni koženou bundou s kožíškem

Už při letmém pohledu do davu pak lze snadno poznat, a to bez ohledu na transparenty, ve kterém z průvodů se nacházíme. Boty, bundy, kabáty, účesy – věci, které běžně považujeme za povrchní a nahodilé, nás ve skutečnosti identifikují, indexují náš sociální, kulturní i ekonomický kapitál a spolu s tím mnohdy též naše místo v názorovém spektru společnosti.

Kromě dat a kulturně sociálních postřehů přináší Havlíkova kniha též barvité detaily z těchto kriminálních (zároveň často nepostihovaných) komunit, včetně proměn životního stylu, který vrcholí v téměř performancích toho, co všechno si můžou dovolit. U nejbohatších veksláků to v podmínkách chudého trhu a omezeného cestování často znamenalo rozhazování přemrštěných dýšek, okázalé znehodnocování bankovek nebo marnotratnost na hranici absurdity.

Vraťme se do listopadového davu na Národní třídu, Václavák či Letnou, tentokrát ale do roku 1989. I tady lze navzdory dobové uniformitě historické aktéry tipovat na příslušnost k jednotlivým společenským kruhům: vedle skromných šusťákovek, neforemných sněhulí a různou měrou okopané obuvi, tesilek rovného střihu, manšestráků, nadčasových kabátů z bezčasí, najdeme v davu i tehdy oblíbené kožešinové čepice, pláště s vycpanými rameny, kožené bundičky do pasu či džínové komplety, včetně těch v plísňové úpravě nebo s beránkem. Můžeme odhadovat idealistické studenty, učňovskou a dělnickou mládež, technické kádry nebo úřednictvo – ale i ty veksláky.

Mezi demonstranty byli lidé různí a měli různé priority a představy, co by se mělo změnit. Pod hesly „svobodu“, „chceme normálně žít“ nebo „žít v pravdě“ si každý představoval něco trochu jiného. Co ale štvalo všechny, byla frustrace při srovnání s životním standardem Západu, zejména Německa, o němž navzdory železné oponě panovalo nějaké povědomí. Západ nám přitom utekl především během normalizace, kdy československá ekonomika začala stagnovat a dobíhaly ji dlouhodobé problémy technologického zaostávání, morálně zastarávající provozy, energetická náročnost a stále nižší konkurenceschopnost ve světě, kde se už rozbíhala globalizace a přesun špinavé výroby do levné Číny.