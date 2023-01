Esej Petra Kratochvíla: Dědictví Benediktovy éry. Tři výzvy pro současný katolicismus

Naopak tlak na zastánce „ducha koncilu“ nepolevoval. Vůbec nejlépe to dokumentuje dlouholeté vyšetřování největší katolické organizace reprezentující desítky tisíc amerických řeholnic, jež byla shledána vinnou z radikálního feminismu. Řeholnice byly dokonce souzeny i za to, co nedělaly či neříkaly, tedy že se například údajně nedostatečně zapojily do veřejné debaty o potratech. Vyšetřováním, vynesením rozhodnutí i následným dohledem nad organizací byli přirozeně pověřeni pouze muži.