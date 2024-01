Česká architektura je v dobré kondici, říká oceňovaný architekt Miroslav Masák

Padesát let by k přijetí nového mělo stačit. Ale nezbytná je i schopnost rozeznávat hodnoty, jistá kultivovanost společnosti. Snad omyly, kterých jsme se už dopustili, ztráty těch nesporně významných staveb, povedou k větší uvážlivosti.

Otázkou je míra, rozsah vhodné nápravy. Bylo by správné všechno spočítat a zvážit vztah očekávaných kvalit a souvisejících nákladů renovovaných staveb s funkčními, estetickými, ale i historickými klady staveb původních. Výborným příkladem správného postupu je projekt úprav televizního vysílače na Ještědu od hradeckého ARN studia. Velmi citlivě navrhli nejen úpravy pláště stavby, ale i proměnu technologie vnitřního prostředí, a to při zachování všech původních hodnot.

Domy se staví, domy se bourají. Záleží na tom, proč se staví a proč se bourá, jakými hodnotami by měly nové stavby místo obohatit. Liberecké obchodní centrum bylo navrženo k zařazení mezi kulturní památky. Doporučovala to odborná veřejnost i obě komise ministerstva kultury. Nestalo se, odpověď by znal tehdejší náměstek ministra. Krokem ke zlepšení současného stavu by mohla být vyšší úroveň odpovědných pracovníků památkové péče a ministerstva kultury.