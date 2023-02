Pavel Karous: Ne Mordor, ale Minas Tirith. K zemi jde poslední z brutalistních „strážních věží“

Po demolici takových architektonických skvostů, jako byly budova Typografie na Florenci, Hotel Praha a telefonní ústředna v Dejvicích či komplex Transgas na Vinohradech, po poničení budovy Mezinárodního svazu studentstva na Josefově a připravované demolici Kulturního domu Eden a budovy Chemapolu ve Vršovicích a budovy Vojenských staveb na Novém Městě, to vypadalo, že hůř už být nemůže.

Na obranu ohroženého brutalismu se sepisovaly petice, pořádaly komentované prohlídky a výstavy v Národní galerii a v Národní technické knihovně. O tématu se točí seriál pro Českou televizi, vydávají se knihy, pražský brutalismus se stále častěji objevuje ve filmech jako kulisa… Vypadalo to, že se veřejnost poučila a odhodila primitivní antikomunismus, který ji bránil chápat a vážit si faktických kulturních památek šedesátých až osmdesátých let 20. století.

Jenže ouha! Ukazuje se, že změna postoje odborné i široké veřejnosti je nepodstatná. Stačila by pouze, kdybychom žili v utopické společnosti, kde jsou věci veřejné i podoba a proměna našich měst spravovány demokraticky. Protože ale nežijeme v demokracii, nýbrž v kapitalismu, kde je soukromé vlastnictví chráněno i proti zájmu veřejnosti, nabírá ničení kulturních a technických památek naopak na intenzitě. Toto prostředí fanatické obrany soukromého vlastnictví umožňuje zneviditelnit jeho nositele i jeho nekalé zájmy. Podobně jako Glumův prsten.

Všimněte si, jak jsou s žižkovskou telefonní ústřednou spojovány výrazy jako „Štrougalova věž“, „monstrózní stavba socialismu“ nebo „normalizační Mordor“. Zároveň s tím je neustále opakováno, že stávající stavba se nedá v nových poměrech využít – aniž by někdo zveřejnil studie o nemožnosti její konverze pro nové účely nebo připustil debatu o veřejné prospěšnosti plánované nové developerské zástavby.

Kulturní nivó našich ekonomických elit a jejich dravá orientace na krátkodobý prospěch jim nedovolí představit si možnost tyto stavby ponechat a transformovat, interiér přebudovat pro nové účely a využít stávající stavbu pro posílení vlastního kulturního kapitálu. To by museli sledovat dlouhodobé cíle a muselo by jim záležet na zachovaní své dobré pověsti, kterou ovšem nikdy neměli.