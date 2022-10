S vizí a touhou doputovala kapela Rybičky 48 do O2 areny. A frčí dál

Ta slova je nutné brát vážně. Ve čtvrtek postavili technici skupiny největší pódium, které dosud v O2 areně bylo. Manažer Martin Řehoř Novinkám.cz řekl, že to potvrdili zástupci společnosti Bestsport, provozovatele haly. Bylo široké padesát metrů a působilo vskutku majestátně.

K úspěchu tak zbýval kousek. Při koncertech českých kapel v uvedené hale totiž platí pravidlo, že se na ně fanoušci přicházejí se svou oblíbenou partou pobavit. Špatný zážitek by jim vzhledem k jejich naladění mohl připravit jen opravdu nepovedený či odbytý koncert.

To se u Rybiček 48 nestalo. Muzikanti sázeli jednu oblíbenou písničku za druhou, dopřáli si řadu pyrotechnických efektů, světla jim k tomu svítila parádně a obrovská scéna potvrzovala, že se jedná o vpravdě velký rockový set.

Zatímco první host kapely, jakýsi „zakladatel Klus Klus klanu“, působil coby vtip rozpačitě, pěvecké vklady Jakuba Děkana, Báry Zemanové či Vaška Bláhy z Divokýho Billa měly své místo i důvod. Samostatnou kapitolou byl výstup písničkáře Pokáče, jenž měl jednou skladbou zabavit diváky v době, kdy se bude v zákulisí zpěvák a baskytarista Rybiček 48 Kuba Ryba převlékat do zlatavého obleku, který následně na pódiu během jakési parodie na striptýz svlékne.

Publikum se celý večer náramně bavilo, protože je k tomu Rybičky 48 svými písněmi již dvacátou sezónu ponoukají. Zpívalo s kapelou, rozsvěcelo mobilní telefony, když o to bylo požádáno, tančilo a to sedící vstávalo, když dostalo z pódia přátelský pokyn.

Přesto to byl večer, na který mnozí nezapomenou. Stvrzeno na něm bylo, že k vyprodané O2 areně se může dostat nejen kapela milovaná médii. U Rybiček 48 jsou za tím léta tvrdé práce a dobrých nápadů, stejně tak vize a touha. Nadto je patrné, že tato čtveřice ještě neřekla poslední slovo. Vidno je to podle jejích plánů i chuti, s jakou do toho pořád jde.