Rychlé šípy slaví. První díl vyšel před 85 lety

Místo dárku k narozeninám je možné přispět do sbírky, z jejíhož výtěžku vydá Skautská nadace legendární Foglarovo dílo Záhada hlavolamu v ukrajinštině.

„Zveme všechny fanoušky Rychlých šípů, aby přišli na hochy zavzpomínat ke Šmějkalovic ohradě, která bude instalována na Kampě před Skautským institutem v Rybárně. Rádi bychom veřejnosti nabídli místo, kam může napsat své vzkazy a narozeninová přání. Ohradu budeme instalovat v sobotu 16. 12. dopoledne, vzkazy bude možné na místě psát až do nedělního večera. Následně je možné v kavárně Rybárny zakoupit mapu k rodinné hře Stínadelská tajemství, vyrazit do uliček Malé Strany a nechat se vtáhnout do minulosti Stínadel,“ zve veřejnost Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.