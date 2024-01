Režisér Jiří Mádl dotočil svůj nový film Vlny: Umění nesluší urputnost

To pro mě bylo fascinující. I jeho redaktoři cítili, že jsou součástí něčeho revolučního. A nejvíc mnou pohnula kapitola o Redakci mezinárodního života v roce 1968 a pocity jedinců, kteří měli zodpovědnost za to, jak se bude na ony zlomové události pohlížet dál.

Dokonce si schovala něco, co neřekla dosud nikdy, a to pro mě bylo velmi příjemné.

Jsou v tom samozřejmě odpovědnost a závazek, ale myslím, že to byla spíše výhoda. I proto, že když mi o těch událostech vyprávěli, vycházel mi z toho úplně jiný pocit, než jaký mám z různých dokumentů nebo z toho, co jsme se učili ve škole. V určitou chvíli jsem dokonce získal dojem, že je to něčím autentičtější.

Nejen to, co prožili, ale i jak o tom mluví a co to pro ně znamenalo dál. Nevnímali to nutně jako ohromnou prohru a trauma, které nás určilo pro další roky. Nejzajímavější bylo, že jsem se redaktorů ptal na některá fakta, která jsem znal, a čekal jsem, že mi je potvrdí nebo vyvrátí.