„Chceme světlo,“ v pražské Nerudově ulici skandoval dav naštvaných studentů. Ve filmu se vrátili do roku 1967

Studenti tehdy na konci října vyrazili do ulic skandovat „chceme světlo“. „Byl to takový přátelský pochod, oni za to ale byli seřezaní,“ doplnil Mádl.

„Je to na kraji psychických sil, ale zároveň mi to dodává energii, když jsem teď viděl většinu filmu postříhanou. Člověk vidí to, co tam chtěl. Otázka je, jak moc se to divákovi bude líbit, to ještě visí ve vzduchu, ale něco to vrátilo zpátky,“ přiznal.