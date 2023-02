Režisér Guillaume Canet o Asterixovi a Obelixovi: Vidět syna, jak mě hraje, bylo skvělé

A protože věhlas nepřemožitelných Galů sahá až do Asie, princezna Fu Yi ví, na koho se obrátit. Se svou věrnou strážkyní Na Ban Čim a synovcem fénického kupce Popkornise prchá ze země, aby požádala o pomoc ty nejlepší z nejlepších, udatné válečníky Asterixe a Obelixe.

Poprvé bez Depardieua

Když v roce 1999 natočil známý francouzský režisér Claude Zidi (Zvíře, Bažanti, Křidýlko nebo stehýnko) film Asterix a Obelix, bylo komiksům Reného Goscinniho a Alberta Uderza čtyřicet let. Dost na to, aby bylo jasné, že jejich popularitu může filmová adaptace díky Zidiho talentu a obsazení národem milovaných herců Christiana Claviera a Gérarda Depardieua do rolí Asterixe a Obelixe jen umocnit.

Stalo se, úspěch byl veliký, takže následovaly další tři pokračování. Film Asterix a Obelix: Mise Kleopatra (2002) natočil Alain Chabat ještě s oběma stejnými herci v hlavních rolích, ale v Olympijských hrách (2008) a Ve službách jejího Veličenstva (2012) už se střídali nejen další režiséři, ale i představitelé Asterixe. Jen Depardieu jako Obelix zůstával.

„Depardieu prostě Obelixem byl, o tom není nejmenších pochyb,“ řekl Právu na pařížském setkání francouzských filmařů s novináři režisér nového filmu a zároveň představitel Asterixe Guillaume Canet.

Na otázku, co asi diváci řeknou tomu, že obsadil do role Obelixe jiného herce, odpověděl se smíchem: „Vždyť Gérardovi je čtyřiasedmdesát let. Cožpak bych po něm mohl chtít, aby dělal všechny ty vylomeniny? Bylo jasné, že už ho hrát nemůže, s tím se diváci musejí vyrovnat. Ale myslím, že jsem našel dobrou náhradu, i když nebylo snadné Depardieua nahradit. Zkoušeli jsme různé herce, ale až když jsem se nechal přemluvit, abych Asterixe hrál já, napadlo mě, že by představitelé obou měli být i v životě přátelé. Tak padla volba na Gillese Lelouche, s nímž jsem pracoval už na filmech Rock´n roll a Milosrdné lži 2 a jsme opravdu kamarádi. Musel přibrat patnáct až dvacet kilo, cvičit, aby mohl vůbec obléci kostým, ale snad mi potvrdíte, že je dojemný, kouzelný, poetický, jak má Obelix být.“

Hraje celá rodina

Že zrovna Canet natočí dalšího Asterixe a Obelixe, by asi donedávna nikoho nenapadlo. Jeho dosavadní filmy jsou buď dramata, případně komedie úplně jiného typu.

„A proč ne?“ odpověděl Právu na otázku, proč se pro sérii vlastně rozhodl. „Producent Alain Attal, s nímž spolupracuji od začátku, za mnou přišel s dvacetistránkovým textem a odvyprávěl mi svou představu dobrodružné cesty obou hrdinů do Číny. A pro mě jako režiséra bylo velmi lákavé a vzrušující, když jsem si představil, jak točím velké bojové scény, používám zvláštní efekty, dělám všechno to, na co nejsem zvyklý. Navíc základ scénáře poskytoval prostor pro fantazii, protože nevznikl podle konkrétního komiksu.“

Canet navíc na Asterixovi a Obelixovi vyrůstal, jeho otec měl jejich příběhů celé stohy. A nejen otec Philippe, ale také syn Marcel a žena Marion Cotillardová teď ve filmu hrají. „S Marion jsem zvyklý spolupracovat, takže vím, kolik má energie a jak výborná je herečka. Ale vidět na plátně tátu a syna, který hraje mou postavu v dětství, bylo až překvapivě příjemné,“ řekl Právu režisér.

