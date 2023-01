Tomáš Ujfaluši jako dabér. Ve filmu Asterix a Obelix: Říše středu namluvil Zlatana Ibrahimoviće

Francouzský režisér Guillaume Canet na obsazením Ibrahimoviće vzpomíná, jak říká, rád: „Nechal jsem mu vzkaz a on mi hned volal zpátky. Povídal jsem si s ním o filmu, o jeho postavě Caesarova bodyguarda, a on řekl: jak by mohl Caesar hrát Caesarova bodyguarda? Pak se dal do smíchu. Když jsem se s ním setkal osobně, pochopil jsem, že je to nesmírně vtipný, pokorný a citlivý chlapík. Byl jsem ale jeho jediným kontaktem na place, ať už šlo o smlouvu, plánování, organizaci akcí, kostým, kaskadérské kousky… Vždycky když bylo něco potřeba, musel jsem mu volat já a on: ano, šéfe, co si přeješ, šéfe? Hrál naplno, zvládal kaskadérské kousky, nestěžoval si ani v dešti, prohlížel si se mnou natočený materiál. Je to skutečně jedinečná osobnost.“