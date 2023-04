Ředitelka PKF Kateřina Kalistová: Nachystat sezonu je jako skládat puzzle

Samozřejmě musíme sledovat, co se děje v klasické hudbě ve světě. Nechodíme se dívat jenom na náš orchestr, takže zahraniční hvězdy není těžké najít. Složité je ale dohodnout termín a zajistit, aby do sebe vše zapadlo a všechno klaplo. Získat zahraniční umělce do jedné sezony byl logistický oříšek. Nám se to však podařilo. Nachystat sezonu je jako skládat puzzle.