RECENZE: Varhaník a zároveň vrah?

Její nová kniha se jmenuje Varhaník z mrtvé vesnice a odehrává se na Karvinsku padesátých a šedesátých let v polské národnostní menšině. Chlupová se ukazuje jako řemeslně zručná vypravěčka, která se nebojí propojit mnoho postav, rodin, míst a událostí, přesto dokáže pavučinu vyprávění udržet v rozumné a pro čtenáře snesitelné míře.

Dvory jsou smyšlená obec zasazená do skutečných politických a historických reálií. Slouží jako symbol devastace některých pohraničních vesnic kvůli postupující těžbě uhlí. Autorka děj rámuje obdobím mezi lety 1953 a 1968, tedy zpočátku do společensky vypjaté doby komunistických perzekucí, kdy zrůdnost totalitního režimu dokázala téměř cokoli obrátit do protirežimní roviny.